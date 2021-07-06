Саратовцы смогут бесплатно посмотреть японские куклы кокэси

Фото минкульта Саратовской области

8 июля в 12:00 в областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки «Мир японских кукол кокэси».

Кокэси – покрытые разноцветной росписью деревянные куклы разнообразных форм. Росписи и формы кукол отражают не только индивидуальность создавшего их мастера, но и колорит местности, где их сделали.

На выставке будут представлены не только сами кокэси, но и другие деревянные японские игрушки.

Посмотреть на экспонаты можно будет на протяжении месяца. Вход бесплатный, уточнили в пресс-службе регионального минкульта.

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