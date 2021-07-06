В некоторых саратовских поликлиниках закончились вакцины от коронавируса

Сегодня, 6 июля, прошло заседание координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области.

Глава регионального минздрава Олег Костин рассказал о том, что число привитых работников предприятий увеличилось на 20%, н в некоторых поликлиниках закончилась вакцина.

- Но она уже пришла, сейчас мы ее развозим по лечебным учреждениям. Просим с пониманием отнестись, процедура перемещения и перераспределения вакцин сложная, - сказал Костин, отметил, что саратовцы охотно идут прививаться в торговые центры. Популярность сыскал и мобильный комплекс на проспекте Кирова. С 23 июня там привили более 500 человек. Пункт работает семь дней в неделю.

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