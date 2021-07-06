Саратовские скорые в четыре раза чаще стали выезжать на коронавирус

Сегодня, 6 июля, прошло заседание координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области.

Министр здравоохранения региона Олег Костин рассказал об ухудшающейся эпидситуации. По его словам, с начала лета количество обращений в скорую пациентов с подозрением на COVID-19 увеличилось в четыре раза. Это проблема, потому что на каждый такой вызов нужно отправлять специально экипированные бригады.

В коронавирусных госпиталях области дополнительно дополнительно развернули 960 коек, всего их 2 430. А врачам и фельдшерам пришлось увеличить рабочий день.

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