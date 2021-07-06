Радаев поручил разобраться с безмасочниками в приемной комиссии ВУЗа

В эти минуты проходит заседание координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области.

Губернатор Валерий Радаев рассказал о том, что ему поступило сообщение об очереди в приемную комиссию одного из саратовских ВУЗов. Многие были без масок.

- Чтобы такая картина не стала повсеместной, поручаю профильному зампреду незамедлительно отреагировать, - сказал Радаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.