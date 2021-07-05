Родные политрука Клочкова рассказали о плохом состоянии медпункта в Синодском

Фото из Telegram-канала «Пара слов»
Решается вопрос о строительстве врачебной амбулатории в селе Синодское Воскресенского района. Об этом пишет в своем Telegram-канале «Пара слов» депутат ГД Николай Панков.
- Напомню, о плачевном состоянии сельского медпункта рассказали жители в социальных сетях. Среди них, кстати, есть родные легендарного политрука Василия Клочкова, пишет Панков. Политик уточнил, что восстановить старый медпункт не представляется возможным, а новая амбулатория будет обслуживать сразу несколько сел.
В июле планируют провести конкурс. После определения подрядчика начнутся работы, — написал Панков.
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