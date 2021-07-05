Двое рабочих затащили жительницу Саратова в подвал и изнасиловали

Фото регионального СУ СК

Следователи Кировского района Саратова завели уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

По версии следствия, 20 июня два приятеля 34 и 46 лет выполняли ремонтные работы в одном из домов на проспекте 50 лет Октября. Днем один из них решил выйти в магазин и на улице встретил 32-летнюю женщину. Мужчина заговорил с ней, потом они прогулялись до дома, где он работал. Там при помощи товарища рабочий затащил женщину в подвал, где горожанку изнасиловали. Когда женщине удалось вырваться, она пошла в полицию.

Сотрудники третьего отделения УМВД Саратова вычислили и задержали мужчин. Оба признали вину, их заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.