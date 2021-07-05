В сельском ДК под Саратовом завершается ремонт Дома культуры

Фото министерства культуры области

В селе Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области проводится ремонт Дома культуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, двухэтажное здание построили более 40 лет назад. К настоящему моменту второй этаж не работал из-за протекающей крыши, на первом этаже надо было менять окна, двери и проводку.

Фото министерства культуры области

Из бюджета всех уровней на восстановление ДК выделили 5,4 млн рублей. На эти деньги заменили кровлю, установили стеклопакеты, сейчас отделывают помещение, восстанавливают фасад. В актовом зале заменят одежду сцены, установят более 100 комфортабельных зрительских кресел.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото министерства культуры области

Планируется, что капремонт завершится в середине июля. И тогда 423 человека из Нижней Банновки и жители соседних сел смогут посещать Дом культуры, проводить выступления.

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