В сельском ДК под Саратовом завершается ремонт Дома культуры

Фото министерства культуры области
В селе Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области проводится ремонт Дома культуры.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, двухэтажное здание построили более 40 лет назад. К настоящему моменту второй этаж не работал из-за протекающей крыши, на первом этаже надо было менять окна, двери и проводку.
Фото министерства культуры области
Из бюджета всех уровней на восстановление ДК выделили 5,4 млн рублей. На эти деньги заменили кровлю, установили стеклопакеты, сейчас отделывают помещение, восстанавливают фасад. В актовом зале заменят одежду сцены, установят более 100 комфортабельных зрительских кресел.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото министерства культуры области
Планируется, что капремонт завершится в середине июля. И тогда 423 человека из Нижней Банновки и жители соседних сел смогут посещать Дом культуры, проводить выступления.
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