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Звезды5 июля 2021 13:33

В сельском ДК под Саратовом завершается ремонт Дома культуры

Работы в Доме культуры в селе Нижняя Банновка ведутся по нацпроекту «Культура»
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото министерства культуры области

Фото министерства культуры области

В селе Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области проводится ремонт Дома культуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, двухэтажное здание построили более 40 лет назад. К настоящему моменту второй этаж не работал из-за протекающей крыши, на первом этаже надо было менять окна, двери и проводку.

Фото министерства культуры области

Фото министерства культуры области

Из бюджета всех уровней на восстановление ДК выделили 5,4 млн рублей. На эти деньги заменили кровлю, установили стеклопакеты, сейчас отделывают помещение, восстанавливают фасад. В актовом зале заменят одежду сцены, установят более 100 комфортабельных зрительских кресел.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото министерства культуры области

Фото министерства культуры области

Планируется, что капремонт завершится в середине июля. И тогда 423 человека из Нижней Банновки и жители соседних сел смогут посещать Дом культуры, проводить выступления.

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