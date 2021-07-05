Избитый в пьяной драке под Энгельсом мужчина умер в больнице

Житель Энгельсского района Саратовской области признал вину в причинении тяжких телесных с летальным исходом.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 июня 27-летний житель села Новопушкинское в компании друзей находился на улице Центральная в селе Ленинское. Мимо шли двое мужчин, один из которых начал агрессивно себя вести. Тогда житель Новопушкинского несколько раз ударил его в лицо, а потом, когда оппонент упал на асфальт, еще несколько раз ударил его по голове руками и ногами.

Очевидцы вызвали скорую. 32-летнего пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался 29 июня.

27-летний мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Расследование продолжается.

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