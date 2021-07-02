Сайт «КП-Саратов» в июне сохранил лидерство по доле саратовцев среди читателей

Согласно рейтингу сайта LiveInternet, «КП-Саратов» заняла второе место среди региональных СМИ

По итогам июня 2021 года сайт «КП-Саратов» продолжает лидировать среди саратовских СМИ по количеству читателей — жителей региона. Статистику публикует портал LiveInternet.

Согласно рейтингу региональных сайтов в категории «Новости и СМИ», в июне сайт «Комсомолки» посетили свыше 205 тыс. уникальных пользователей. Выше в списке только ИА «Взгляд-Инфо», но доля региональных читателей и у этого агентства ниже — 37% против 52% «КП-Саратов».

Третью строчку рейтинга занимает информагентство «Свободные новости», их посетили более 150 тысяч читателей, только 32% которых — жители Саратовской области. Четвертое место у «Региона 64» (147 тыс. читателей, 44% — саратовцы), а пятое — у «Версии Саратов» (145 тыс. читателей, 38% — саратовцы).

Также в десятку вошел ещё один сайт холдинга «Волга-Медиа» «Аргументы и факты Саратов». ИА занимает девятую строчку с почти 73 тыс. читателей. «Новости Саратова», третий сайт медиахолдинга, занял 12 место рейтинга по итогам июня.

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