Изменено расписание электричек до саратовского аэропорта «Гагарин»

Изменено расписание скоростных электричек до аэропорта «Гагарин» в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, оно составлено с учетом летних авиарейсов.

Утром расписание привязано к авиарейсам в Москву, Нижний Новгород и Сочи, прибытию самолетов из Москвы и Сочи. Вечерние электрички привозят пассажиров к рейсам в Санкт-Петербург, Москву и к самолётам, возвращающимся из этих городов.

Расписание электричек в сторону «Гагарина» из Саратова:

- № 6003 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 8:55, прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 9:33;

- № 6005 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 16:32, прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 17:10;

- № 6009 Саратов-1 – Тарханы отправлением со ст. Саратов-1 в 19:59, прибытием на ст. Аэропорт Гагарин в 20:37.

Из «Гагарина» в Саратов:

- № 6004 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 11:06, прибытием на ст. Саратов-1 в 11:45;

- № 6006 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 18:10, прибытием на ст. Саратов-1 в 18:48;

- № 6010 Тарханы – Саратов-1 отправлением со ст. Аэропорт Гагарин в 22:09, прибытием на ст. Саратов-1 в 22:47.

Время в пути составляет 38 минут. Также у аэропорта останавливаются поезда, следующие по маршрутам Овражная — Тарханы, Анисовка — Тарханы, Карамыш — Тарханы, Примыкание — Сухой Карабулак, Саратов-1 — Сенная — Балаково.

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