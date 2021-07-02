В Саратовской области убийца лося лишился почти полумиллиона рублей после беседы с приставами

В Хвалынском районе Саратовской области мужчина выплатил ущерб за отстрел лося.

- Суд признал гражданина виновным и обязал выплатить 480 тыс. рублей за ущерб, причиненный окружающей среде, в счет государства, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Приставы провели разъяснительную беседу с виновником о мерах принудительного взыскания в случае уклонения от выплаты задолженности. Он не стал усугублять ситуацию и выплатил всю сумму. А еще раньше мужчина отдал 60 тыс. рублей уголовного штрафа за тот же отстрел.

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