В Саратовской области росгвардеец спас трехлетнюю девочку с балкона

Фото пресс-службы Росгвардии

В Вольске Саратовской области вчера, 30 июня, росгвардеец спас ребенка с балкона.

- Днем во время патруля они получили сообщение, что на балконе третьего этажа на улице Первого Мая стоит ребенок и плачет. Прибывшие росгвардейцы — сержант полиции Роман Абзалов и прапорщик полиции Алексей Гавричкин — увидели трехлетнюю девочку без взрослых, которая могла выпасть, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии.

Абзалов стал успокаивать встревоженного ребенка и попросил отойти от прутьев. В это время его коллега стал стучать в дверь, ему открыл пожилой человек и впустил в квартиру. В доме также была спящая бабушка. Она проснулась и рассказала, что оставила малышку под присмотром сожителя. А он упустил ее из вида ввиду плохого слуха.

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