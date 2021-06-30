Развороченную из-за ДТП остановку в Саратове заменят на новую

Трамвайная остановка около «Навигатора» разбита Фото: Ольга Симонова

В Кировском районе Саратова заменят разбитый остановочный павильон около ДЦ «Навигатор».

В пресс-службе мэрии «КП-Саратов» сообщили, что остановка повредилась из-за ДТП.

Там разбиты стекла, погнуты конструкции.

Павильон демонтируют и заменят на новый до 9 июля.

У остановки разбиты стекла Фото: Ольга Симонова

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