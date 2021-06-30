Развороченную из-за ДТП остановку в Саратове заменят на новую

Трамвайная остановка около «Навигатора» разбита
Фото: Ольга Симонова
В Кировском районе Саратова заменят разбитый остановочный павильон около ДЦ «Навигатор».
В пресс-службе мэрии «КП-Саратов» сообщили, что остановка повредилась из-за ДТП.
Там разбиты стекла, погнуты конструкции.
Павильон демонтируют и заменят на новый до 9 июля.
У остановки разбиты стекла
Фото: Ольга Симонова
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.