Покровчане испугались за обмелевшее озеро Став

Сегодня, 30 июня, в одном из сообществ Энгельса Саратовской области разместили видео, на котором запечатлено обмелевшее озеро Став.

На видео горожанин показывает водоем и рассказывает, что уровень воды был намного выше. В частности, мужчина обратил внимание на то, что мост через озеро раньше находился на одном уровне с водой, а сейчас он висит над гладью.

На ситуацию отреагировали в региональном минприроды. Чиновники связались с организацией, отвечающей за озеро. В ГУМ СО «Областная инженерная защита» сообщили, что они принудительно понизили уровень воды для починки рыбозащитного устройства. После окончания работ воду в Став обещают вернуть.

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