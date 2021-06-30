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Происшествия30 июня 2021 7:17

В Петровске мужчина до смерти забил собутыльника за бесконтрольное справление нужды

На следствии он раскаялся
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Мужчина забил собутыльника, который перестал контролировать свою физиологию

Мужчина забил собутыльника, который перестал контролировать свою физиологию

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Петровске Саратовской области 31-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, от чего тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стал 59-летний бывший сожитель его матери.

По версии следствия, 23 июня мужчины распивали алкоголь в доме по улице Фрунзе. Младший принялся ругать старшего в том, что тот, когда выпьет, перестает себя контролировать, в частности, справляет естественные надобности непосредственно на месте.

Преступление было совершено в Петровске 23 июня

Преступление было совершено в Петровске 23 июня

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Распалив себя, 31-летний мужчина кинулся на собутыльника с кулаками, избив его по телу и голове. 24 июня тот скончался от тупой травмы живота и разрыва мочевого пузыря.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был отправлен под арест.

Мужчина был арестован

Мужчина был арестован

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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