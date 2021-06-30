В Петровске мужчина до смерти забил собутыльника за бесконтрольное справление нужды

Мужчина забил собутыльника, который перестал контролировать свою физиологию
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Петровске Саратовской области 31-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, от чего тот скончался.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стал 59-летний бывший сожитель его матери.
По версии следствия, 23 июня мужчины распивали алкоголь в доме по улице Фрунзе. Младший принялся ругать старшего в том, что тот, когда выпьет, перестает себя контролировать, в частности, справляет естественные надобности непосредственно на месте.
Преступление было совершено в Петровске 23 июня
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Распалив себя, 31-летний мужчина кинулся на собутыльника с кулаками, избив его по телу и голове. 24 июня тот скончался от тупой травмы живота и разрыва мочевого пузыря.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был отправлен под арест.
Мужчина был арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.