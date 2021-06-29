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Происшествия29 июня 2021 14:47

Полиция просит помощи в поимке саратовца, укравшего у проводницы телефон

Инцидент произошел во время стоянки на саратовском вокзале
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото ЛУ МВД на транспорте

Фото ЛУ МВД на транспорте

Сотрудники Приволжского ЛУ МВД на транспорте просят помощи в поимке мужчины, укравшего у проводницы телефон.

24 июня в вагоне №5 пассажирского поезда №9 Саратов — Москва во время стоянки на саратовском вокзале проводница оставила свой телефон. Возвратившись, она его уже не нашла.

Сотрудникам полиции при помощи записей с камер видеонаблюдения удалось узнать, как выглядит предполагаемый преступник.

Правоохранители сообщили приметы мужчины: на вид 28-35 лет, славянской внешности среднего телосложения, рост 173–180 см, короткостриженый, был одет в светлые брюки и рубашку голубого цвета.

Тех, кто может опознать мужчину, просят обратиться в Приволжское ЛУ МВД России на транспорте по телефонам: 8 927-100-50-15, 8 999-753-71-23.

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