Обучение и переподготовку в Саратове можно пройти бесплатно по нацпроекту

Сегодня, 29 июня, в пресс-центре "АиФ-Саратов" прошла пресс-конференция, посвященная финансовой поддержке семей с детьми и профобучении граждан в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Замминистра труда и социальной защиты Наталья Жуковская рассказала, что в области реализуется федеральный проект "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Согласно условиям проекта, мамы в декрете, безработные женщины с детьми дошкольного возраста, пенсионеры, безработные и предпенсионеры могут пройти профессиональное обучение или переподготовку.

В 2021 году есть ориентир на обучение — 2,5 тыс. человек. СГУ, ПИУ РАНХиГС, Саратовский ахитектурно-строительный колледж — операторы обучения.

Записаться на обучение можно на портале "Работа в России".

Руководитель Центра профессионального развития и бизнес-стратегий Института дополнительного профессионального образования Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского Марина Васильева рассказала, что обучение длится от двух недель до трех месяцев. К ним уже поступило более 500 заявок.

Елена Данилкявичене - директор Центра дополнительного профобразования Поволжского института управления им. П.А. Столыпина - филиала РАНХиГС из РАНХиГСа рассказала, что особой популярностью у них пользуются программы переподготовки управления персоналом, менеджеров по закупкам, проектный менеджмент. Люди могут учиться и очно, и заочно, и дистанционно.

Наталья Жуковская отметила, что сейчас на портале "Работа в России" зарегистрировано более 30 тысяч работодателей, а год назад там были единицы. Перечень наиболее востребованных профессий: инженерные специальности, медики, педагогические работники. Популярны также мастера по маникюру, парикмахеры, ландшафтные дизайнеры. Выбор профессий достаточно широк.