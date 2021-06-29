На новом пляже в Саратове определили штат матросов-спасателей

Для нового пляжа на набережной в Саратове, построенного по проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина, закупили смотровую вышку.

Также определен штат будущих матросов-спасателей. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в прямом эфире ЦУР в соцсети Instagram.

- Известны фамилии людей, которые будут дежурить. Закуплены спасательные круги, аптечки, шлюпки. Спасательная смотровая вышка будет стоять посередине пляжа, — сообщил Юрин.

По его словам, новый пляж будет одним из самых безопасных в области. Он откроется 4 июля.

Напомним, с начала года в Саратовской области утонули почти 50 человек. Все они погибли в несанкционированных для купания местах.

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