Женщина скончалась в столкновении ВАЗа и КамАЗа в Саратовской области

Вчера, 28 июня, в 23:05 на 459 км трассы, соединяющей Самару и Волгоград произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

44-летний водитель ВАЗ-21074 на большой скорости влетел в КамАЗ под управлением 29-летнего мужчины, который занимался дорожными работами на трассе.

Шофера легковушки госпитализировали с травмами, а 43-летняя пассажирка из его авто скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

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