Реконструкция парка Гагарина в Заводском районе Саратова подходит к концу

Сегодня, 29 июня, сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина рассказали в своем Telegram-канале о завершении реконструкции парка Гагарина в Заводском районе Саратова.

Уже наполнили новый пруд водой. В скором времени в парке появятся: автополив, велодорожки, детские площадки и новое освещение.

Открыть парк планируют в июле.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.