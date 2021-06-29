Реконструкция парка Гагарина в Заводском районе Саратова подходит к концу

Сегодня, 29 июня, сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина рассказали в своем Telegram-канале о завершении реконструкции парка Гагарина в Заводском районе Саратова.
Уже наполнили новый пруд водой. В скором времени в парке появятся: автополив, велодорожки, детские площадки и новое освещение.
Открыть парк планируют в июле.
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