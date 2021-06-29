В Новоузенске мужчина со второй попытки зарезал пенсионера

В Новоузенске Саратовской области будут судить 54-летнего мужчину за умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством, незаконное проникновение в жилище и убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину гражданин признал и был отправлен под арест.

По версии следствия, вечером 12 апреля он заявился домой к 80-летнему мужчине, желая наказать за знаки внимания к его 45-летней знакомой. Ворвавшись в квартиру дома в микрорайоне-1, он принялся бить хозяина по голове тупой стороной лезвия ножа.

В доме находилась та самая знакомая, и злоумышленник приставил нож к ее горлу и пригрозил убить.

Тем временем пенсионер сумел убежать и спрятался у соседей. Злоумышленник бросился в погоню и также ворвался к соседям, однако хозяйка сумела его вытолкнуть и сообщила в полицию.

Это, впрочем, было не последняя попытка злоумышленника. Ровно через месяц, вечером 12 мая он снова ворвался в квартиру 80-летнего мужчины и снова застал там 45-летнюю женщину. Она ухитрилась вырвать у агрессора нож, но тот все равно кинулся на пенсионера и не менее трех раз ударил его головой о стену.

После этого он взял другой нож и пять раз ударил потерпевшего в грудь и один раз — в спину. Раненый скончался на месте, а женщина выбежала на улицу и заперла дверь снаружи, чтобы злоумышленник не скрылся. Потом она вызвала полицию.

Дело направлено в суд.

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