В Саратове перестали ходить трамваи из-за схода вагона с рельсов

Трамвай сошел с рельсов. Фото из соцсети
В Саратове сегодня днем, 28 июня, перестали ходить трамваи.
- В 14:55 прервано движение трамваев №3, 9, 10 и 11 на пересечении улиц Пугачева и Советская, — сообщили «КП-Саратов» в профильной группе электротранспорта.
Причиной остановки стал сход вагона с рельсов.
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