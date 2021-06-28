У пешеходного перехода к балашовской школе грузовик снес остановку с женщиной

Фото из соцсети
Сегодня в Балашове Саратовской области грузовик повредил остановку общественного транспорта возле школы. Фотографии с места происшествия выложили в одном из местных сообществ в соцсети.
Фото из соцсети
Речь идет об остановочном пункте возле школы №9 на улице Макаренко. На снимках видно, что грузовой автомобиль задел остановку возле пешеходного перехода к школе.
По словам автора поста, на момент ДТП на остановке была женщина. Балашовец пишет, что горожанку отвезли в больницу.
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