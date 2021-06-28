Около Саратова иномарка при перестроении врезалась в мотоцикл

Автомобиль Chevrolet столкнулся с мотоциклом Suzuki Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе вчера вечером, 27 июня, иномарка врезалась в мотоцикл.

- Авария случилась в 19:55 на 4-м км дороги из Саратова в Усть-Курдюм. 39-летний водитель Chevrolet Cruze при перестроении не заметил движущийся попутно мотоцикл Suzuki GSF 650 и врезался в него, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

С травмами 35-летнего байкера госпитализировали.

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