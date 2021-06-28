Саратовским перевозчикам советуют вакцинировать водителей

25 июня сотрудники регионального Минтранса проверили соблюдение эпидемиологических рекомендаций в саратовском транспорте.

Не только наличие масок интересовало чиновников, но и температура в салоне. Замминистра Иван Козаченко рассказал, что во время жары горожане меньше склонны соблюдать предписания Роскомнадзора и носить средства защиты, поэтому очень важно, чтобы в транспорте исправно работали системы охлаждения.

- Всем перевозчикам мы настоятельно рекомендуем в обязательном порядке провести вакцинацию своих сотрудников, — также обозначил Козаченко.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.