Жительница Саратова нарвалась на мошенников при продаже музыкальной колонки

Жительницу Октябрьского района Саратова обманули мошенники, когда она хотела продать музыкальную колонку.

- В интернете 32-летняя женщина разместила объявление о продаже техники. С ней связался незнакомец и предложил онлайн-сделку, прислал ссылку. Перейдя по ней, потерпевшая ввела данные банковской карты и обнаружила списание почти 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество.

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