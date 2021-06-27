Жительница Саратова нарвалась на мошенников при продаже музыкальной колонки

Жительницу Октябрьского района Саратова обманули мошенники, когда она хотела продать музыкальную колонку.
- В интернете 32-летняя женщина разместила объявление о продаже техники. С ней связался незнакомец и предложил онлайн-сделку, прислал ссылку. Перейдя по ней, потерпевшая ввела данные банковской карты и обнаружила списание почти 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество.
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