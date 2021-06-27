В Балакове «десятка» снесла скутер на дороге

ДТП в Балакове
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Балакове Саратовской области сегодня утром, 27 июня, случилась авария.
- В 09:00 на Вокзальной улице 61-летний водитель ВАЗ-21103 не уступил дорогу скутеру, и они столкнулись, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
В результате ДТП пострадал 63-летний мужчина за рулем двухколесного транспорта. Его доставили в больницу.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
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