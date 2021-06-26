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Общество26 июня 2021 14:53

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил запустить программу «Саратов спортивный»

Федеральный политик озвучил планы по развитию этого направления
Дарья Вострикова
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Председатель ГД Вячеслав Володин предложил запустить новую программу «Саратов спортивный». На встрече с представителями этой сферы он обсудил планы по развитию направления.

В частности, он предложил рассмотреть выделение средств на текущее содержание спортивных учреждений по аналогии с выделением финансирования на школы, детские сады и техникумы. Решить вопрос финансирования выездных мероприятий. Сейчас за это платят родители спортсменов, но не у всех есть такая возможность.

А также обсудить вопрос строительства спортивных сооружений открытого и закрытого типов на площадках, которые освобождаются после сноса ветхих и аварийных домов Саратова.

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