Председатель ГД Вячеслав Володин предложил запустить программу «Саратов спортивный»

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил запустить новую программу «Саратов спортивный». На встрече с представителями этой сферы он обсудил планы по развитию направления.

В частности, он предложил рассмотреть выделение средств на текущее содержание спортивных учреждений по аналогии с выделением финансирования на школы, детские сады и техникумы. Решить вопрос финансирования выездных мероприятий. Сейчас за это платят родители спортсменов, но не у всех есть такая возможность.

А также обсудить вопрос строительства спортивных сооружений открытого и закрытого типов на площадках, которые освобождаются после сноса ветхих и аварийных домов Саратова.

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