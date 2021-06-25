Аварийное здание около старого ТЮЗа в Саратове собираются ремонтировать

В Саратове собираются ремонтировать памятник архитектуры на Вольской, 85, около здания старого ТЮЗа.

- Зданием владеют два собственника, но сейчас оно не эксплуатируется. Зимой 2019 года частично обрушились строительные конструкции крыши. Владельцы установили ограждение, а комитет по архитектуре выдал одному из них задание разработать проектную документацию, включающую проведение первоочередных противоаварийных работ, но он этого не сделал, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Тогда в мае 2021 года второму хозяину дома также выдали задание. Он подготовил проект и надеется получить разрешение на проведение противоаварийных работ.

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