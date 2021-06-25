В Саратове спящие дачники не заметили бесшумного серийного вора

Полиция задержала вора, который смог в Заводском районе Саратова обокрасть дачу, не разбудив хозяев.

- Ночью 18 июня в селе Трещиха парень выставил москитную сетку домика, забрал ноутбук, телефон и ключи от «Лады Гранта». Никого не потревожив, он выбрался назад, завел припаркованный автомобиль и угнал его, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейские задержали 21-летнего ранее неоднократно судимого жителя Ртищева, а машину нашли на проспекте Энтузиастов.

Правоохранители установили еще как минимум два эпизода краж из того же СНТ. Первый раз он взломал входную дверь и украл телевизор за 15 тыс. рублей, а во второй — вытащил из дачи планшет за 12 тыс. рублей. Возможно, он причастен и к другим кражам.

На парня заведены очередные уголовные дела.

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