Панков встретился с жителями двух сел Саратовской области

Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с жителями сел Горяйновка и Софьинка Духовницкого района.

- Обсудили место установки модульного ФАПа в Софьинке. Сейчас он располагается в приспособленности помещении. Это неправильно, — написал парламентарий в своем телеграм-канале «Пара слов».

Он добавил, что развитие наших сел и создание комфортных условий для жизни — одна из главных задач. Ведь в них живут работники сельхозпредприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. И с ними обсуждаются вопросы развития сел и районов.

Сейчас в Горяйновке ремонтируют спортивный зал в школе. И это не первый спортзал, который ремонтируют на федеральные средства в Духовницком районе — несколько лет реализуется проект по созданию доступных и комфортных условий для занятий спортом.

- Отмечу, здесь сильный педагогический коллектив. В сельской школе в этом году два выпускника-медалиста. Это заслуга учителей, которые не только дают знания, но и занимаются воспитанием подрастающего поколения. Спасибо им за это, — написал Панков.

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