Группа риска по коронавирусу «помолодела» до 30 лет

В эти минуты в саратовском Минздраве проходит брифинг по вопросам коронавируса.

Замминистра Денис Грайфер рассказал, что на сегодняшний день в группе риска находятся 30-летние саратовцы. Раньше в опасности была возрастная категория 60+. На днях, сообщил чиновник, поступили двое мужчин 40 лет. Течение болезни было молниеносным, в течение суток оба скончались.

- Глобального изменения вируса нет, к эффективности вакцинации изменения не имеют отношения и все вакцины эффективны против индийского штамма, — уточнил Грайфер.

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов обратил внимание на то, что все погибшие от коронавируса не были привиты.

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