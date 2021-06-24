Саратовец пожаловался на массовую парковку на газоне возле его дома

Фото из соцсети

Житель Октябрьского района Саратова пожаловался в одном из городских сообществ в соцсети на массовую парковку на газоне возле его дома.

Автор поста пишет, что не первый месяц на зеленой зоне паркуется множество автомобилей. Количество машин, по словам саратовца, постепенно прибавляется. Также уточнили адрес — Серова, 8.

Комментаторы предложили обратиться с жалобой в ГИБДД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.