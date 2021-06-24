В Саратовской области промышленность показала значительный рост

В Саратовской области индекс промышленного производства за пять месяцев 2021 года составил 117%.

Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, показатель за май этого года к маю прошлого года составил 111,8%.

- Положительная динамика роста индекса промышленного производства обеспечена опережающим развитием обрабатывающих производств, доля которых составляет более 74% от общего объема отгрузки. Показатель по этому виду деятельности составил 121,6% к пяти месяцам прошлого года, — отметил Бусаргин.

Наибольший рост показали производства прочих неметаллических изделий — увеличение в 2,5 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в два раза, готовых металлических изделий — в 1,3 раза.

Индекс промпроизводства в обеспечении электроэнергией, газом и паром составил 116,2%. А по суммарной выработке Саратовская область является регионом-донором, потребляя лишь 32% от вырабатываемой энергии.