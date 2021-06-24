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Происшествия24 июня 2021 8:12

В Вольске девочка выбежала на дорогу перед машиной

ВАЗ сбил ребенка
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото с места ДТП в Вольске

Фото с места ДТП в Вольске

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Вольске Саратовской области вчера вечером, 23 июня, девятилетняя девочка попала под колеса авто.

- В 20:45 у дома №44 по улице Краснооктябрьская ребенок вышел на проезжую часть перед приближающейся машиной. В этот момент 47-летний водитель ВАЗ-21140 сбил ее, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшую девочку госпитализировали.

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