В Вольске девочка выбежала на дорогу перед машиной

Фото с места ДТП в Вольске
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Вольске Саратовской области вчера вечером, 23 июня, девятилетняя девочка попала под колеса авто.
- В 20:45 у дома №44 по улице Краснооктябрьская ребенок вышел на проезжую часть перед приближающейся машиной. В этот момент 47-летний водитель ВАЗ-21140 сбил ее, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
Пострадавшую девочку госпитализировали.
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