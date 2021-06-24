В селе Ахмат мужчина почти неделю держал двух женщин в плену

Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жителя Краснокутского района, ранее уже судимого, отправили в колонию строгого режима на девять лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным в лишении двух человек свободы, умышленном причинении тяжелых травм, которые привели к смерти.

Вечером 22 ноября прошлого года 34-летний мужчина гостил у старшего брата в селе Ахмат. Там же присутствовали две местные жительницы. Во время застолья гость поссорился с 29-летней женщиной и заявил, что она ранее украла телефон, а кроме того — грубо отзывалась о его матери.

Когда 38-летняя подруга попыталась вступиться, он принялся избивать младшую из них молотком, нанеся не менее 15 ударов по голове и рукам, а также кулаком по затылку.

После этого мужчина связал обеим ноги проводом от удлинителя и оставил в коридоре.

Утром он развязал их, но не отпустил, а запер в комнате, заблокировал дверь проволокой и категорически запретил выходить, пригрозив расправой.

Житель Краснокутского района ранее уже был судим Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жертвы пробыли в плену до 28 ноября, когда избитой женщине стало плохо. Похититель вызвал скорую помощь, пострадавшую госпитализировали, а ее подруга в это время сбежала.

Раненая женщина умерла в больнице 7 декабря от тупой травмы головы, перелома костей черепа, ушиба мозга.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Свою вину он признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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