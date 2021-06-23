После критики Володиным очистных сооружений в ЗАТО Светлый прокуратура начала проверку

Прокуратура Саратовской области начала проверку соблюдения бюджетного и природоохранного законодательств, контрактной системы в сфере закупок при строительстве очистных сооружений в ЗАТО Светлый.

Провести проверку поручил прокурор области Сергей Филипенко после того, как сегодня, 23 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что закупленное за 90 млн рублей оборудование простаивает, а у местных жителей проблемы с водой.

К проверке привлекут региональное Управление Федерального казначейства, полицию и Росприроднадзор.

Будет дана оценка действиям заказчиков проекта по возведению очистных сооружений, насколько обосновано использование бюджетных денег на это, выполнены ли были мероприятия в соответствии с техзаданиями и другое.

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