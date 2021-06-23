Для поисков пропавшего без вести грибника в Саратовской области нужны волонтеры

В Новобурасском районе Саратовской области вчера, 22 июня, пропал 61-летний Виктор Лощинин.

Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт», мужчина в селе Голицино ушел за грибами и не вернулся.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темные короткие, глаза голубые, носит усы.

На момент пропажи он был одет в темно-синюю вязаную кофту на замке, полосатую футболку (как на фото), сине-голубые джинсы, серые тканевые тапочки.

Для поисков мужчины нужны волонтеры, их собирают в штабе с координатами 52.046315, 46.331940

С собой добровольцам нужно иметь маски.

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