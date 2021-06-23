Заведующая балаковским детским садом кричала, оскорбляла детей и угрожала их избить

Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя совместно с прокуратурой Балаковского района добилась увольнения заведующей детского сада за буллинг.

В мае к Загородней обратилась мать одного из воспитанников балаковского детского сада №24. Женщина показала омбудсмену видео, на котором заведующая дошкольной организацией кричала, оскорбляла малышей и угрожала применить силу. Она угрожала детям «дать по башке и привязать», лишала их игр и прогулки. Дошкольники испытали сильный стресс, у одного из них дома поднялась температура и началась рвота.

Уполномоченная по правам ребенка обратилась к прокурору Балакова Александру Бурлаченко. Надзорный орган провел проверку, после которой заведующую уволили.

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