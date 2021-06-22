В Саратовской области улучшился рейтинг кредитоспособности

Проведена процедура актуализации рейтинга кредитоспособности Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве финансов, на заседании комитета принято решение о подтверждении рейтинга кредитоспособности на умеренно высоком уровне кредитоспособности (уровень ruА-). Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

Так, несмотря на кризис из-за коронавирусной пандемии, в области растет промышленное производство. ИПП по итогам прошлого года составил 102,8%. Рост обусловлен наращиванием объемов производства в обрабатывающих отраслях: металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, пищевой промышленности.

Также объем доходов бюджета по итогам года составил 128,4 млрд рублей, а расходов — 132,4 млрд. В основном расходы были социальной направленности — 71,3%. На финансовое обеспечение социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, средств массовой информации в 2020 году было направлено 94,4 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 33,5%.

А в 2021 году есть положительная динамика по основным налоговым и неналоговым доходам. По большинству налогов объем поступлений превысил уровень «допандемийного» 2019 года за тот же период.

- Одновременно агентством был подтвержден кредитный рейтинг долгового инструмента Саратовской области, облигационного займа серии 35001, на уровне ruА-, — отметили в министерстве.

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