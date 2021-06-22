Таможенника из Саратова посадили на 12 лет за взяточничество

В Ленинском районном суде вынесли приговор бывшему полковнику таможенной службы Дмитрию Евсееву.

Как сообщает пресс-служба суда, его осудили за взяточничество — «за совершение особо тяжких коррупционных преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст.290, п. п. «б», «в» ч. 5 ст.290 УК РФ».

Во время службы он, будучи начальником отдела контроля таможенной стоимости и начальником службы таможенного контроля после выпуска товаров, с 2014 по 2018 годы систематически получал взятки, общая сумма которых составила более 2 млн рублей. Деньги ему давали за принятие благоприятных решений в пользу взяткодателей-организаций при таможенном контроле импортируемых товаров.

Суд приговорил Евсеева к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 10 млн рублей с лишением права в течение пяти занимать должности на федеральной государственной службе в системе таможенных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также он лишен звания полковника.

Кроме того, в доход государства с осужденного взыскали больше 2 млн рублей, которые он получил в качестве взяток.

Приговор не вступил в законную силу.

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