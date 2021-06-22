Селянин зашел к знакомой за шапкой и надругался над ней

Житель одного из сел Ивантеевского района Саратовской области признан виновным в кражах и совершении насильственных действий сексуального характера. Расследование вели хвалынские следователи.

Следствием и судом установлено, что около 16 часов 7 января подвыпивший 37-летний мужчина шел к себе домой, но по дороге вспомнил, что на днях оставил у знакомой шапку. Он помогал ей донести сумки до дома. Селянин решил зайти за головным убором и задержался. Расположившись на кухне, он начал выпивать. Набравшись ещё сильнее, мужчина воспользовался тем, что знакомая была дома одна и применив силу надругался над ней. Потерпевшая сопротивлялась и мужчина сломал ей руку. Когда злоумышленник ушел, женщина пошла к дочери. Девушка вызвала скорую и полицию.

При разбирательстве оказалось, что мужчина совершил ещё несколько краж, в том числе из Дома культуры села Арбузовка.

Подсудимый признал вину. Его приговорили к четырем годам строгого режима.

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