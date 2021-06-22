Прокуратура Заводского района выгнала ритуальную контору с первого этажа жилого дома

Прокуратура Заводского района Саратова выгнала с первого этажа жилого дома похоронное агентство.

В многоквартирном доме по адресу Миллеровская, 62а располагалась ритуальная контора. Согласно законодательству РФ, размещение подобных организаций на первых и вторых этажах жилых домов запрещено.

Прокурор направил в суд иск с требованием признать размещение данного похоронного бюро незаконным. Требования были удовлетворены.

За исполнением постановления суда проследит прокуратура.

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