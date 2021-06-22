В Энгельсе двое братьев избили парня и отобрали у него телефон

В Энгельсском районе Саратовской области ранним утром 21 июня ограбили 22-летнего местного жителя.

- Правоохранителям потерпевший рассказал, что на него напали около дома по улице Орловская, избили и отобрали сотовый телефон, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Росгвардии.

По приметам росгвардейцы нашли двух братьев, которых опознал парень.

Также выяснилось, что один из злоумышленников подозревается в кражах магнитолы и аккумулятора из автомобилей, может быть причастен к угону.

Задержанных передали полиции.

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