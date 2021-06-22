В Энгельсском районе к берегу Волги прибило труп утопленницы

Труп на берегу Волги нашли отдыхающие Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе вчера, 21 июня, к берегу Волги прибило труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области, инцидент произошел в поселке Малая Тополевка. Утопленницу заметили отдыхающие и вызвали полицию.

Выяснилось, что в воде труп пролежал не менее суток.

Организована доследственная проверка. Устанавливается личность погибшей. На вид ей 50–55 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено, но для установления точной причины гибели организована доследственная проверка.

Устанавливается личность женщины Фото: СУ СКР по Саратовской области

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