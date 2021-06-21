Саратовские кинологи получили материалы для тренировки собак на поиск трупов

Пополнена библиотека запахов саратовских кинологов Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 21 июня, в России отмечается День кинолога. Сотрудники саратовской кинологической службы показали журналистам, как проходят обучение и работа с собаками, рассказали об обновлении "базы запахов".

Инспектор-кинолог показал инвентарь, используемый в работе с животными. Среди различных шлеек, поводков, ошейников, игрушек и щеток для шерсти оказались наборы с различными запахами. В стеклянных герметичных баночках полицейские хранят небольшие тканевые свертки, в которых находятся вещества, имитирующие те или иные запахи. Когда нужно позаниматься с собакой, кинологи открывают баночку и прячут. Когда пес находит место, где спрятана банка, он подает голос или садится рядом. Корреспонденту «КП-Саратов» поручили сделать закладку с «афганским героином». Пущенная по следу бельгийская овчарка за считанные секунды среди десятка деревянных ящиков нашла нужный.

Кинологи поделились радостными новостями о пополнении своей «библиотеки ароматов». Теперь собак учат искать не только наркотики и взрывчатые вещества, но и людей. Для этого полицейские получили материалы с запахами трупа и крови. На практике поиск погибшего человека показал пятилетний ротвейлер Ювентус. Служебный пес быстро справился с заданием и получил вознаграждение – возможность развлечься с любимой игрушкой.

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