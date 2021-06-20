В Саратовской области за сутки зарегистрировано еще 122 случая коронавируса

На сегодняшний день, 20 июня, в Саратовской области выявлено 122 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Больше всего зараженных в Саратове - 46, Энгельсском районе - 15, Балаковском - 13.

Выздоровели 61 865 человек, из них за сутки - 22. А всего новую инфекцию с начала пандемии подхватили 64 956 человек.

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