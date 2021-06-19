Список кандидатов в Госдуму от Саратовской области возглавил Володин

Список кандидатов в Госдуму от региона возглавил Вячеслав Володин

Сегодня, 19 июня, на съезде партии «Единая Россия» в Москве предложили список кандидатов в депутаты Госдумы от Саратовской области.

Как сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов», его возглавил Вячеслав Володин.

Также кандидатами по списку стали Глеб Хор, Виктор Кидяев, Виталий Ефимов, Татьяна Ерохина и Сергей Гладков.

- Все кандидаты от нашей партии прошли предварительное голосование и получили большую поддержку жителей области. Впереди большая работа. Главное — оправдать полученное доверие и честно работать на благо людей. Вместе с жителями решать существующие проблемы и реализовывать поставленные задачи, — написал Панков.

А кандидатами по одномандатным избирательным округам стали:

163 округ — Вячеслав Володин; 164 округ — Николай Панков; 165 округ — Андрей Воробьев; 166 округ — Александр Стрелюхин.

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