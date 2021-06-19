В Саратовской области администрация села тушила горящий дом

В Милорадовке сгорел частный дом Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области вчера, 18 июня, случилось два пожара — в Калининске и селе Милорадовка Краснопартизанского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании на улице Коммунистическая поступил в 09:36.

Частный деревянный дом сгорел на площади 80 кв. м. Его тушили два пожарных расчета.

В 12:08 поступил вызов о возгорании частного дома в селе Милорадовка. Два пожарных расчета и администрация села ликвидировали огонь на площади 40 кв. м.

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