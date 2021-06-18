Выборы в Госдуму: в Саратовской области будут работать четыре избиркома

Сегодня, 18 июля, Саратовская область начала готовиться к выборам в Госдуму. Час назад прошло заседание избиркома. Напомним, дату единого дня голосования, 19 сентября, вчера озвучил Президент Владимир Путин.

Председатель ИКСО Ирина Романова рассказала, что сейчас четыре окружных избиркома ждут кандидатов. Они сформированы на базе территориальный избирательных комиссий Кировского района Саратова, Балаковского, Балашовского и Энгельсского районов. Теперь политическим партиям нужно провести съезды и подать списки. 14 партий смогут зарегистрироваться без сбора подписей.

Для проверки подписных листов, которые предоставят самовыдвиженцы и партии, у которых нет возможности зарегистрироваться без сбора, впервые в регионе начнут пользоваться специализированными программно-техническими комплексами. Романова поделилась, что это позволит ускорить процесс проверки.

Также 19 сентября будут проведены дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления в нескольких муниципальных образованиях. Всего планируется 125 кампаний, мандатов – 1 160, 35 из которых в Саратовской гордуме. Романова выразила надежду на то, что избиркомам удастся организовать прозрачные выборы и убедить граждан прийти проголосовать.

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